Mæslinger-tilfælde sætter rekord - 37 er døde af sygdommen

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 20. august 2018 kl. 15:26Antallet af mæslinger-tilfælde sætter en foruroligende rekord i Europa. Med over 41.000 tilfælde i 1. halvår af 2018. Det er en 8-dobling i forhold til 2016. Alarmerende lyder det fra FNs sundhedsorganisation WHO. Som iøvrigt mener, at årsagen er manglende vaccination.Danmark har et lavt antal mæslinger-tilfælde, mens alarmklokkerne ringer højt i både England, Rusland, Frankrig, Italien og Grækenland.Iblandt de rekordmange mæslinger-tilfælde har 37 ført til dødfald.