Politisk underholdning! - vælgere ønsker en anden ? statminister

Mandag 20. august 2018 kl. 13:20Opinion målinger er ofte mere af underholdende karakter end noget andet. Hvilket gælder ikke mindst de politiske af slagsen, hvis ikke de foretages umiddelbart forud for et valg. Nu er der en aktuel af slagsen, nemlig hvem vælgerne ønsker som statminister. Svaret er underholdende, idet flest ikke ved det. 32% stiller således et ? - har ikke noget navn på deres statministerkandidat! Hverken Venstres Lars Løkke Rasmussen (den nuværende regeringchef foretrækkes kun af 22%) eller Socialdemokraternes Mette Frederiksen (som kun foretrækkes af 30%) appellerer tilstrækkeligt til vælgerne.Folket vil ganske enkelt have en anden...Opinionen er foretaget af det norskejede analyseinstitut Norstat Danmark A/S til nyhedmedierne www.jp.dk og www.altinget.dk - hvor der kan læses mere.