Ung mand skud-dræbt af spansk politi - hans gud får skylden

Mandag 20. august 2018 kl. 11:08En 29-årig øjensynligt arabisk orienteret mand (fra nordafrikanske Algeriet) er i morgenstunden blevet skud-dræbt af en vagt på en politistation syd for den nordspanske millionby Barcelona (Cataloniens hovedstad). Hans gud får skylden for handlingen, idet politiet var hurtigt ude med en meddelelse om, at han råbte "Allahu Akbar".Dette udtryk, der betyder "Gud er større" og relaterer sig til slagsange i den arabiske verden, kan dog ikke stå alene i anklagerne om den unge mands adfærd. Hvorfor politiet da også oplyser, at han angiveligt skulle have angrebet politifolk på stationen. Dette er indtil videre udokumenteret, idet der ikke er yderligere oplysninger herom eller om kvæstede.