Kvinde ved bilrattet bankede ind i transportbånd på havn

Søndag 19. august 2018 kl. 22:53Når man bevæger sig rundt i et havneområde, skal man være ekstra agtpågivende. Hvilket en 66-årig kvinde ved rattet i sin bil ikke var på havnen i nordvestjyske Hanstholm i eftermiddag. Hun overså således et stort og kraftigt transportbånd ved en auktionhal. Med det resultat, at transportbåndet gik direkte gennem forruden i bilen og ramte kvinden.Bilen blev slemt ramponeret ved det voldsomme møde med transportbåndet, og kvinden pådrog sig nogle hovedkvæstelser, dog ikke livtruende.