Udenlandsk dreng forsvundet under besøg ved Amalienborg

Søndag 19. august 2018 kl. 14:07København er en storby, og der er overalt mange mennesker. Også omkring slottet Amalienborg, hvor en 9-årig østrigsk dreng, der var i selskab med sine forældre, i eftermiddag er forsvundet og nu eftersøges af politiet. Det er nemt at blive borte i trængslen i hovedstaden.Nu venter forældrene med en dårlig fornemmelse naturligvis på, at nogen finder drengen. Det er sådan det går, man kan jo ikke have drenge i snor! Han skal nok dukke op, men hvor og hvornår?