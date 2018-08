Brutalt opgør mellem svenskere på spansk solkyst - 1 myrdet

Søndag 19. august 2018 kl. 11:58En ikke nærmere identificeret svensk mand er myrdet og en anden forsøgt myrdet. I et brutalt opgør i weekenden på den spanske solkyst ved Malaga. 3 andre svenske mænd (20-27 år) er anholdt efter en intensiv politijagt. De er sigtet for ugerningen imod de 2 andre mænd.Der foreligger endnu ikke oplysninger om årsagen til det voldsomme opgør, og hvorfor det netop fandt sted på den spanske solkyst. Hvorfra de 3 gerningmænd iøvrigt forgæves forsøgte at flygte til nordafrikanske Marokko. Den myrdede mand og den mand, der blev forsøgt myrdet, var begge lænket med håndjern og såvel skudt som kniv-stukket, da politiet fandt dem.