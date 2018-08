Jordskælv igen i Stillehavets ø-område nord for Australien

Søndag 19. august 2018 kl. 10:17Hele ø-området med Indonesien (bl.a. Java), Papua New Guinea og Fiji-øerne i Stillehavet nord for Australien er igen ramt af jordskælv. Med styrker fra 5,2 til 6,8 på Richter skalaen, men i meget forskellig dybde af epicentrene. Der er endnu ingen meldinger om ødelæggelser eller ofre, men de er der som tidligere.Det er 3. gang indenfor 3 uger, Indonesien rammes af jordskælv. For 2 uger siden blev mange dræbt.