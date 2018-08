Fragtskib grundstødt i Lillebælt

Lørdag 18. august 2018 kl. 22:15Et 75 meter langt fragtskib er til aften grundstødt i Lillebælt mellem den fynske vestkyst og den jyske sydøstkyst ud for Haderslev. Skibet var på vej fra Hamburg til østjyske Kolding. Det står fast på grunden, hvorfor der forberedes undersøgelser af skroget for at afdække eventuelle skader.Der kan derfor gå flere dage, inden fragtskibet "Darwin" (der er bygget i 1984 og sejler under Antigua/Barbuda flag) kan sejle videre som planlagt til havnen i Kolding. Der er endnu ingen forklaring på grundstødningen.