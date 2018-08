Psykisk balastet sangerinde død - har begået selvmord

Lørdag 18. august 2018 kl. 19:52Frontfigur i det amerikanske metal-band Huntress, sangerinden Jill Janus er død 43 år. Hun led det meste af sit liv af psykiske problemer, og denne belastning førte hende til nu at begå selvmord. Et talentfult musikalsk menneske kunne således ikke stå strabadserne igennem.Jill Janus var med lige fra starten af Huntress i 2009. Som for så mange andre kunstnere var presset fra karrieren og succes'en for stort. Hvilket hun var meget åbenhjertig omkring, samtidig med forsøg på at bringe de psykiske problemer under kontrol.