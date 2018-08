Cyklist uden lys dræbt

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 18. august 2018 kl. 14:32En 63-årig mand på cykel blev først på natten dræbt i en brutal ulykke på en landevej 10 km nord for midtjyske Herning. Manden havde ikke lys på cyklen, hvilket gives som årsag til den tragiske ulykke. Hvor en bilist i samme kørselretning ikke kunne se ham også som følge af modkørende.Umiddelbart efter, at bilisten havde blændet ned for en modkørende, ramte han cyklisten. Den 63-årige mand blev dræbt på stedet.