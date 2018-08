Kæmpe tvangauktion over 23 grunde i feriemekka Marielyst

Lørdag 18. august 2018 kl. 13:4223 grunde i feriemekkaet Marielyst på Sydfalster på adressen Marielyst Strandpark 255 tilhørende et byggefirma er sendt til tvangauktion i retten i Nykøbing F onsdag 5. september. En kæmpe auktion over 13.366 kvm ubebygget jord offentligt vurderet til 7.107.800 kr. Alene ejendomskatten løber op i 142.000 kr. i år.Det jyske Feriebyg A/S er ejer af grundene, men firmaet har ikke kapital til at bygge fritidhuse derpå. De sidste par år har virksomheden givet underskud, og egenkapitalen er negativ med 6,3 millioner kr.