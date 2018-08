Betydelig risiko ved fødevarer, der skal gennem flere led

Fredag 17. august 2018 kl. 17:38Et aktuelt eksempel på fødevarer, der straks fjernes fra supermarkederne, dokumenterer den betydelige risiko, der er ved, at varerne skal igennem flere led. Specielt når de produceres i udlandet, som tilfældet er aktuelt. Med "Pulled Pork XL" i alle landets Netto supermarkeder.Der blev nemlig fundet glasskår i en pakke i går, så omgående kom advarslen imod pakkerne med 800 g og holdbarhed til 31. oktober i år. Væk fra hylderne i Netto, men derhjemme har mange sikkert stadig varen. Så det er med at passe på.Ganske vist er varen leveret af Jensens Food A/S i vestjyske Struer, men den er produceret i Polen. Det har uden tvivl forøget profitten, men altså også risikoen for, at noget kunne gå galt. Derfor må virksomhederne ikke kun kigge i pengekassen, men i endnu højere grad nøje på varernes indhold og produktionen af dem.