Smilets digter er død

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 17. august 2018 kl. 10:57Digteren og musikeren Benny Andersen er død 88 år. Livet sluttede for en af Danmarks store kultur-personligheder i hjemmet i Sorgenfri i København nogle få kilometer fra det sted (Vangede), hvor han var født i et rigtigt arbejderhjem. Han blev kendt og respekteret for sin skarpe pen og musik, smilets digter. Dansk med udsyn til verden.Benny Andersens præstationer var mangfoldige og umådeligt omfattende. Som mester af det, han i sin bidende ironi kaldte "muddersmålet" - et regulært opgør med den danske snæversynethed. En kamp der fortsatte imod "skrumpehorisont" - allerede i slutningen af 1980erne gjorde han op med racisme og flygtningeangst.Benny Andersen var musikalsk, komponerede gerne og spillede klaver. Hvilket førte til samarbejdet med visesangeren Poul Dissing og noget af det mest rammende og kendte i dansk musik og sang.