Liberal Alliances formand stopper i Folketinget

Torsdag 16. august 2018 kl. 23:26Den 73-årige formand for Liberal Alliance Leif Mikkelsen stopper i Folketinget ved det kommende valg. Han genopstiller ikke med begrundelsen, at man skal stoppe mens legen er god, og at antallet af fødselsdage også peger i den retning. Men han fortsætter som partiets formand.Leif Mikkelsen blev medlem af Folketinget i 2001 for Venstre. I 2011 blev han valgt igen - men har siden da repræsenteret Liberal Alliance.