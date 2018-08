Man finder stadig mennesker i motorvejbro-ruinerne i Italien

Torsdag 16. august 2018 kl. 20:47Hvor utroligt det end kan forekomme, så er der tvivl om antallet af dræbte i bro-katastrofen og tragedien i norditalienske Genova for 2 døgn siden. Antallet bevæger sig omkring 40, men man finder stadig mennesker i ruinerne af den sammenstyrtede motorvejbro. Man regner med, at op mod 20 stadig befinder sig i moradset.Som tiden går vil de være døde, men der er det sidste døgn bjærget 7 i live fra ruinerne. Omend alvorligt kvæstet.Italien befinder sig i alvorligt kaos efter bro-kollapset. Man spørger nu bævende til, om andre broer er i en lignende forfatning og dermed i risiko for at bryde sammen.