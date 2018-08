Soul sangerinde død

Torsdag 16. august 2018 kl. 19:10Den amerikanske (især soul) sangerinde Aretha Franklin er død af kræft 76 år. Hendes liv sluttede i hjemmet i Detroit, Michigan. Hun blev født i Memphis, Tennesse - men voksede op i Detroit, hvor hun startede en tidlig karriere som hovedsolist i et gospelkor knyttet til kirken.Aretha Louise Franklin (som hun var navngivet ved fødslen) var et musikalsk menneske i enhver henseende. Med et liv privat og professionelt i selskab med alle de andre store navne i sangens og musikkens verden - og et utal af udmærkelser/priser.