Død person fundet i havet ved Nordfalster og Sydsjælland

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 16. august 2018 kl. 14:03En endnu ikke identificeret person blev i formiddag fundet død i havet (Grønsund) mellem Nordfalster og Bogø/Sydsjælland. Den døde havde angiveligt ligget i vandet nogle dage. Fundet blev gjort i havet ud for Sortsø Strand. Der er foreløbigt ingen tegn på noget kriminelt.I forbindelse med identifikationen indgår, at en 26-årig mand sidste weekend blev eftersøgt, og at man fandt hans bil efterladt ved Farøbroen. Manden var der imidlertid ingen spor af.