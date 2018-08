Grotesk! - sømænd indespærret på pantsat tankskib i Kattegat

Torsdag 16. august 2018 kl. 11:48Et grotesk og kapitalistisk bureaukrati udspiller sig på et russisk tankskib, der ligger for anker i Kattegat mellem Skagen og Frederikshavn. 19 sømænd er regulært indespærret, fordi skibet ikke må sejle videre. Det er pantsat og tilbageholdes, fordi rederiet ikke har betalt sin bank.Kendelse om såkaldt arrest blev afsagt for 6 måneder siden af retten i nordjyske Hjørring, og siden har skibet ikke tilbagelagt én eneste sømil. Besætningen har i samme periode ikke fået løn, så det er en gevaldig redelighed, indtil videre ingen (andre end rederiet) har løsningen på.