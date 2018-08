Mand slået ihjel af slæbetov

Onsdag 15. august 2018 kl. 21:54En 49-årig mand blev i formiddag slået brutalt ihjel af et slæbetov, der sprang under forsøg på at få en maskine trukket fri i et skovområde ved den jyske landsby Hovborg mellem Esbjerg og Kolding. Tovet sprang og ramte med stor kraft manden, der var fører af en gummiged, som blev anvendt til at trække.Redningfolk kunne efterfølgende konstatere, at der intet var at stille op - manden blev dræbt på stedet.