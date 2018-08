Selvmord-bombe i uddannelse center - mindst 48 dræbt

Onsdag 15. august 2018 kl. 18:15En selvmord-bombe mand slog i dag til i et uddannelse center i den afghanske hovedstad Kabul. Han gik ind til undervisning og bragte sit bombebælte til sprængning. Mindst 48 studerende blev dræbt, mens omkring 70 andre blev alvorligt kvæstet ved den brutale aktion.Ingen har endnu påtaget sig ansvaret for ugerningen. Eksempelvis afviser oprørgruppen Taliban at have haft noget med den dødbringende aktion at gøre.