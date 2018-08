Lastbilchauffør mast ihjel under masser af fjernvarmerør

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 15. august 2018 kl. 17:52En 50-årig mand blev i morgenstunden dræbt i en brutal arbejdulykke på varmeværket i midtjyske Billund. Han var som lastbilchauffør sammen med en kollega i færd med at aflæsse fjernvarmerør, da disse pludselig begyndte at trille af ladet og nedover ham. Han blev mast ihjel.Trods hurtig redningindsats var der intet at stille op efter ulykken. Chaufføren kunne ikke kaldes tilbage til livet.