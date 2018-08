Bro-tragedie har nu kostet 37 livet - alt er stadig kaos

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 15. august 2018 kl. 11:50Det er dagen derpå i norditalienske Genova, hvor en kæmpe motorvejbro i går kollapsede og mindst 40 lastbiler og biler styrtede 45 meter ned, mens tilsvarende massevis af køretøjer på vejnettet under blev ramt. Dødtallet er nu 37 - og alt er fortsat kaos på ulykkestedet. En ruin med mange skæbner.På sygehusene befinder sig mindst 16 kvæstede, heraf de fleste i livfare. Og hvad med ruinerne, er der fortsat lemlæstede og dræbte i dem? Italienerne er rystet over, at en bro bygget for 50 år siden sådan pludselig kunne bryde sammen.