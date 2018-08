IT-firma vil lukke - 200 fyres

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 15. august 2018 kl. 10:33Den verden omspændende amerikanske IT-kæmpe Intel vil lukke sin afdeling i nordjyske Ålborg. Hvilket betyder, at 200 ansatte fyres i år. Øjensynligt er det led i en rationalisering i hele virksomheden, idet man bekræfter at ville fyre ansatte også andre steder i verden.Intel etablerede sig i det nordjyske, da man for 8 år siden overtog en anden world wide IT-kæmpes (tyske Infineon Technologies) aktiviteter der.