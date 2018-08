175 års højskole-fødseldag fejres for millioner i 2019

Tirsdag 14. august 2018 kl. 23:32Den danske højskolebevægelse med Rødding Højskole i spidsen fylder 175 år i 2019. Hvilket vil blive fejret for skatteyderpenge. Regeringen bebuder nemlig at ville afsætte 2 millioner kr. til festlighederne på det kommende års finanslov. Højskolen i sydjyske Rødding blev grundlagt som den første i 1844.I dag findes der omkring 70 højskoler fordelt over hele Danmark. De kan studeres via www.hojskolerne.dk (website for højskoleforeningen med henvisning til den enkelte højskole).