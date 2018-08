Bilist har kvæstet 2 i mislykket angreb ved parlament

Tirsdag 14. august 2018 kl. 11:48Manden ved bilrattet er anholdt, og 2 kvæstede personer bragt på sygehus efter et øjensynligt mislykket forsøg på at angribe politikere ved det engelske parlament i morgenstunden. De kvæstede er udenfor livfare. Aktionen efterforskes lige nu som terror.Hvad der er op og ned i den gale aktion er endnu uklart. Blandt de aktuelle forklaringer er, at hensigten var at angribe politikere og lemlæste dem med bilen.