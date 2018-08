Snesevis af bilbrande i et svensk samfund i folkeligt opbrud

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 14. august 2018 kl. 08:23Uden tvivl er den tiltagende uro, ødelæggelser, lemlæstelser og død i det svenske samfund udtryk for et folkeligt opbrud. Et opgør med den gamle svenske kontrol-tankegang, som også kom til udtryk ved den pludselige indførelse af grænsekontrol på trods og tværs af det mange årtier eksisterende nordiske samkvem - uden nævneværdig kontrol.De seneste døgn er op mod 100 biler blevet brændt af rundt i Sverige. I nat 13 biler i hovedstadområdet ved Stockholm. 80 biler er gået op i ild og røg i Göteborg og Trollhättan, hvor der også var anden uro. Ikke mindst protester overfor nationalismen og bureaukratiet.