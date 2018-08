Rødt plastik i yoghurt - det skal der altså ikke være...

Mandag 13. august 2018 kl. 23:52Danone har haft uheld med produktionen af Activia Jordbæryoghurt. Idet der er fundet røde plastik stykker i den, og det skal der altså ikke være! Derfor er man i Bilka og Føtex supermarkeder over hele landet i færd med at fjerne pakker med 4x125 g af produktet med holdbarhed til på torsdag (16. august).Der er ingen oplysninger om, hvordan man har fået den røde plastik blandet i yoghurt'en. Pas på for det er jo samme farve som jordbær.