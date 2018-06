Børn får for lidt natur og kultur - ja, ånd i 2018 i forhold til bedstefar

Mandag 18. juni 2018 kl. 23:58Dagens bedsteforældre i alderen 50-60-70 år havde et helt andet liv i forhold til natur og kultur - ja, ånd end deres børnebørn i 2018. Hvor hver 2. bedstefar var ude i naturen hver eneste dag som barn, er det i dag kun 3 ud af 10 børn, der dagligt får tilført naturens rigdom især i sommerhalvåret. Den samme tendens gælder for det kulturelle liv - de 2 elementer tilsammen betegnet som ånd. Udviklingen har mange virkninger, både gode og dårlige. Mindre frisk luft og oplevelser i naturen reducerer mentale funktioner. Det gør også mindre deltagelse i kulturelle aktiviteter, mens derimod den digitale udvikling trækker i positiv retning. Fingernemhed ved computerens tastatur er et gode. Der findes analyser af det altsammen, og de såkaldte eksperter "slås" som altid om at have ret.Blandt nyere undersøgelser kan henvises til Danmarks Naturfredningforening (www.dn.dk), som vil gøre børnene sundere, gladere og klogere med mere natur. Undersøgelsen findes under "nyheder" på DNs website og er publiceret 26. maj.