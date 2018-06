England vandt sin 1. kamp ved fodbold-VM og det ligner noget

Mandag 18. juni 2018 kl. 22:05Det var især i 2. halvleg i realiteten spil på tunesernes banehalvdel, da England i aften vandt sin 1. kamp ved fodbold-VM i Rusland. Ihærdigt kæmpende og velspillende englændere kommer uden tvivl videre i gruppe G. Det ligner noget, som godt kan ende langt fremme i VM-spillet for det engelske mandskab.Den engelske sejr blev ganske vist "kun" på 2-1, men det var ikke udtryk for styrkeforholdet. Det enlige tunesiske mål blev iøvrigt scoret på straffespark. Var Tunesien ikke blevet givet denne chance, ville det nordafrikanske hold næppe have bragt sig på måltavlen.