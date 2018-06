Falsk sygeplejerske stjal penge fra 93-årig kvinde i Sakskøbing

Mandag 18. juni 2018 kl. 17:46Gamle er ofte meget tillidfulde, og det kan godt koste en lang næse. Som i weekenden, hvor en 93-årig kvinde i Sakskøbing fik besøg af en falsk sygeplejerske. Det lykkedes den øjensynligt 30-40 årige kvinde, der aflagde den falske visit, at stjæle penge fra en pung og derefter forsvinde.Politiet forsøger nu på baggrund af et godt signalement at finde "sygeplejersken".