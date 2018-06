Politiet advarer om farlig røg fra storbrand i maler-virksomhed

Mandag 18. juni 2018 kl. 17:25En storbrand i en maler- og lakvirksomhed i Vamdrup 10 km sydvest for østjyske Kolding udvikler farlig røg, som politiet for kort tid siden har udsendt en advarsel om. Den brændende virksomhed er beliggende midt i et industriområde med boligområder op til.Der har været (og er stadig) godt gang i ilden på den store virksomhed. Årsagen til branden er endnu ukendt.