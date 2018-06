Sverige har vundet 1. kamp ved fodbold-VM og skaber spænding

Mandag 18. juni 2018 kl. 16:01De svenske fodboldherrer har denne eftermiddag netop vundet den 1. kamp ved fodbold-VM i Rusland. Med 1-0 over Sydkorea. Dermed er der lagt op til en yderst spændende lørdag i gruppe F, idet svenskerne da skal møde de regerende tyske verdenmestre, mens Mexico skal dyste mod Sydkorea.Det kan altså blive en afgørelsens dag for Tyskland på lørdag. Vinder Sverige og Mexico (der i går besejrede Tyskland), er det farvel til VM for det tyske mandskab.