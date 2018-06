Usædvanligt! - 3 dræbt af tog

Mandag 18. juni 2018 kl. 12:49Politiet er i fuld gang med at undersøge et usædvanligt tilfælde af dræbte på en togstation i den sydlige del af den engelske hovedstad London. 3 personer er i morgenstunden fundet dræbt, og det er et mysterium. Også hvordan de samtidig er endt på togskinnerne. Lige nu søger man efter pårørende til de dræbte.Nogen må jo have observeret et eller andet omkring den tragiske begivenhed i mange millioner-byen, og det søger politiet intens efter.