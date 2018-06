Elektronik-kæmpe har tabt sin power og bremser op

Mandag 18. juni 2018 kl. 12:32Den norsk ejede elektronik-kæmpe Power har tabt sin styrke efter økonomiske øretæver i hundredvis af millioner kr. klassen. Derfor bremser man op med etableringen af nye varehuse i Danmark. Man havde ellers store planer, men de skal jo også betales - og det får man svært ved.I dag er der 12 Power-butikker rundt i Danmark fra Sønderborg og Nykøbing F i syd til Randers og Holstebro i nord. De "præsterede" et underskud på 138 millioner kr. sidste år. I år regner man med at gøre det "bedre" med et underskud på 21 millioner kr.