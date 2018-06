Dreng kørt ned i weekenden - er nu død af kvæstelserne

Mandag 18. juni 2018 kl. 09:16En 17-årig dreng, der i weekenden (natten til lørdag) blev kørt ned af en bil på en landevej nord for østjyske Odder, er i nat død af sine kvæstelser. En 62-årig mand ved rattet i bilen blev meget chokeret over ulykken, som politiet endnu ikke har kunnet oplyse nogen forklaring på.Hele weekenden kæmpede lægerne på universitetsygehuset i Århus for at redde drengens liv, men hans hovedkvæstelser var for alvorlige til, at det kunne lykkes.