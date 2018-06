Tyskland afklapset i fodbold-VM, hvor solen skinnede på Mexico

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 17. juni 2018 kl. 19:06De sydamerikanske mænd er for mange født med fodboldstøvler på (boldtalentet). Det har Tyskland netop mærket ved fodbold-VM i Rusland, hvor Mexico vandt 1-0 i de 2 landes åbningkamp i pulje F. Dysten sluttede for lidt siden, og akkurat som i Danmarks kamp i går var det energi, talent og held, der gjorde udslaget. Solen skinnede i dag på Mexico.Der bliver med sikkerhed snakket om kampen i den tyske lejr hele aftenen. De regerende verdenmestre skal nu stramme sig an, idet tyskerne også skal møde Sverige i puljen.