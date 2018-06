Natklub gæster trampet ihjel på grund af slagsmål og tåregas

Søndag 17. juni 2018 kl. 11:20Et slagsmål, der udløste tåregas på en natklub i den venezuelanske hovedstad Caracas, har ført til døden for mindst 17. De blev trampet og mast ihjel, da 500 gæster i natklubben alle søgte mod udgangen under voldsom tumult. En tragedie af de helt store i den ellers feststemte sydamerikanske millionby.7 personer er anholdt for at have stået bag slagsmål og brug af tåregas og dermed forårsaget den frygtelige begivenhed.