Populær kro i Næstved lukkede - nu bliver den revet ned

Lørdag 16. juni 2018 kl. 22:41For år tilbage var Mogenstrup Kro ved Næstved på rigtig manges læber. Det var en populær kro, som havde besøg fra alle dele af Danmark. Men for 10 år siden var det slut - kroen lukkede. Siden er det ikke lykkedes at sælge den - og nu bliver den efter al sandsynlighed revet ned.Går det efter de nye planer overtages kroen nemlig af et boligselskab til nedrivning, og grunden bliver bebygget med op mod 100 boliger.