Fuld taxa-chauffør har påkørt og kvæstet mindst 8 fodgængere

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 16. juni 2018 kl. 22:09En øjensynligt fuld taxa-chauffør mistede i aften herredømmet over sin vogn og påkørte og kvæstede mindst 8 fodgængere nær Den Røde Plads i den russiske hovedstad Moskva. En enkelt blev alvorligt kvæstet, men alle overlever ifølge aktuelle oplysninger.Blandt de kvæstede er mexicanere, der opholder sig i Rusland for at følge fodbold-VM.