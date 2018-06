Mere fantasi end realiteter - kæmpe bycenter afblæst

Lørdag 16. juni 2018 kl. 12:37Uden fantasi ingen udvikling, men fantasi uden realitetsans fører til ingenting. Det er, som det ser ud nu tilfældet med et kæmpe bycenter i østjyske Kolding. Projektet er afblæst, fordi der ganske enkelt ikke er økonomisk rygstød til at gennemføre det. Selskabet bag havde kæmpe underskud i 2016 og endnu ikke offentliggjort regnskab for 2017.Tankerne bag Nordic Design Village A/S var mange og raffinerede, men egenkapitalen allerede for 1½ år siden negativ med over 10 millioner kr. Med den baggrund kan man ikke købe mange mursten... om overhovedet nogen.Bycenter projektet i den iøvrigt dynamiske østjyske by omfattede snesevis af butikker og boliger og sågar hotel. Det blev kaldt Holmstaden, betegnelse for en helt ny bydel. Nu er 28.000 kvm jord formentlig snart til salg igen, så hvis nogen har en ide - og penge, er muligheden der!