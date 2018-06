Katastrofe på vej! - millioner trues af total vandmangel

Fredag 15. juni 2018 kl. 13:36Kæmpelandet Indien med dets 1,3 milliarder indbyggere er på katastrofekurs med hensyn til mangel på vand. Man er vant til, at der i sommertiden kan mangle vand, men nu advares der om, at 600 millioner helt kan mangle vand om blot 2 år. Knapheden på vand i det store land er også en trussel mod landbrugets fødevareproduktion.Vandmanglen bliver stadig værre i 24 af landets 29 delstater. En omfattende rapport lægger nu truslen om total vandmangel frem - den kan læses på www.niti.gov.in under rapporter og publikationer (den har titlen Composite Water Management Index - June 2018).