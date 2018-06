106 møller tager imod videbegærlige gæster og er klar med Anders And

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 14. juni 2018 kl. 23:40For 25. år er der dansk mølledag på søndag. 106 vind- og vandmøller tager imod videbegærlige og kulturelt interesserede gæster, og ret utraditionelt er man klar til at udlevere et ekstranummer af Anders And bladet med et mølletema. Møllerne er en del af den danske kulturarv, men det er en kamp at holde dem vedlige og sørge for, at de kan fungere. Så gæster kan få et rigtigt indtryk af, hvordan det foregik, da møllerne rundt i Danmark var en del af hverdagens produktion. Møllerne rummer en interessant historie og er tillige en del af kulturlandskabet. På grund af begge dele holder et stort antal entusiaster hjulene igang og sørger for, at der stadig er noget at se og høre om. Den officielle åbning af mølledagen sker på vestjyske Fanø. Det er Sønderho Mølle, der danner ramme om åbningen.Der holdes taler, og diskes op med bl.a. musik og folkedans. På www.danskmølledag.dk kan der læses om mølledagen, ligesom der er en oversigt over møllerne og beskrivelse af hver enkelt mølle.