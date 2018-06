Mand alvorligt kvæstet efter skænderi under drikkelag

Torsdag 14. juni 2018 kl. 21:18Når alkoholen går ind, går forstanden ud... Hvilket igen til aften blev dokumenteret under et drikkelag i færgebyen Fynshav på det østlige (sydjyske) Als. Hvor 2 mænd kom i skænderi og den ene kvæstede den anden så alvorligt, at han efterfølgende blev bragt til sygehus i den tyske grænseby Flensburg.Den kvæstede er en 51-årig mand, mens den anholdte voldmand er 1 år ældre. Begge er fra lokalområdet, hvor fuldemand-opgøret fandt sted.