Ufatteligt! - 82-årig mand ville slå konen ihjel med brevvægt

Torsdag 14. juni 2018 kl. 12:09En 69-årig kvinde befinder sig alvorligt kvæstet på Rigshospitalet i København, efter at hendes 82-årige mand åbenbart forsøgte at slå hende ihjel med dele fra en brevvægt. Som hun blev slået i hovedet med adskillige gange. Manden er netop blevet varetægtfængslet i et grundlovforhør. Opgøret mellem ægtefællerne fandt sted i nordsjællandske Birkerød.Kvinden befinder sig nu udenfor livfare og ved bevidsthed. Årsagen til det voldsomme opgør mellem ægtefællerne er der ingen nærmere oplysninger om.