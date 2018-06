Livløs kvinde fundet i græsset - politiet har ingen forklaring

Onsdag 13. juni 2018 kl. 18:11En ikke nærmere identificeret kvinde blev i eftermiddag fundet livløs i græsset i et naturområde i det nordvestlige København. Hun kom efterfølgende til live og er under behandling på sygehus. Politiet har efter nogle timers undersøgelser endnu ingen forklaring, herunder om kvinden har været udsat for en forbrydelse.Kvinden har været i stand til at tale med politiet, men hun har endnu ikke kunnet bidrage til, hvad der er sket.