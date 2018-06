Sidste foto blev aldrig taget - turistpar styrtede i døden

Onsdag 13. juni 2018 kl. 12:03Et australsk turistpar er styrtet i døden i et populært strandområde ved den sydportugisiske atlanterhavkyst. Ligene af den 30-årige kvinde og den 10 år ældre mand blev fundet af lokale fiskere. Parret styrtede i døden fra 30 meter højde, hvor de øjensynligt ville tage et foto af dem selv (såkaldt selfie).Politiet har fundet en mobiltelefon, der antyder, at parret har været i færd med at tage et foto - det sidste som altså aldrig blev til noget. Den tragiske begivenhed viser, hvor påpasselig man skal være i store højder.