Gårdbrand truer skovområde i naturen ved Hjarbæk fjord

Onsdag 13. juni 2018 kl. 08:17Alle bygninger af en 4-længet gård i naturområdet ved Hjarbæk fjord nord for midtjyske Viborg brænder i morgenstunden ned - og truer et stort skovområde. Gården brænder ned, hvorfor brandvæsenet koncentrerer sig om at holde ilden væk fra de tørre nåletræer i skoven.Hjarbæk fjord er blandt de sydligste dele af Limfjorden og op til den støder områdets unikke natur, der i tørketider er "guf" for ild.