Jubel over køb af el-tog - men bliver DSB bedre fra 2024...

Tirsdag 12. juni 2018 kl. 20:35DSB skal udskifte sine gamle dieseltog til el-tog. I dag har de fleste af Folketingets partier besluttet, at der skal købes mindst 100 el-tog sæt, som kan indsættes i drift fra 2024. Desuden skal der købes omkring 50 vogne og 16 el-lokomotiver, der kan begynde at køre fra 2022.Beslutningen er udtryk for en lang tidhorisont, nødvendig med hensyn til leveringen af togene. Men om DSB bliver bedre til at levere "varen" fra henholdsvis 2022 og 2024 (eller om det alene bliver ved jublen/begejstringen) kan kun tiden vise.