Drama lige nu i Paris - mand med bombe har taget gidsler

Tirsdag 12. juni 2018 kl. 18:41Der er kaos og virkelig drama i Paris til aften, hvor en mand angiveligt udstyret med en bombe har taget flere gidsler og forlanger at komme i kontakt med den iranske ambassade i den franske hovedstad. Politiet har afspærret et stort område omkring det sted, hvor aktionen er igang.Øjensynligt er politiet kommet i forhandling med manden, ligesom der er rekvireret en bombe-robot til stedet. Der er et rent mylder af forvirrede mennesker i området i den kæmpemæssige millionby.