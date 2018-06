Donald Trump og Kim Jong-un er mødtes - verden begejstret

Tirsdag 12. juni 2018 kl. 09:04Den amerikanske præsident Donald Trump og den nordkoreanske leder Kim Jong-un er mødtes i Singepore. Stemningen er god, Trump har allerede udtalt sig optimistisk, og verden er begjstret. Der er skrevet verdenhistorie denne danske morgenstund, hvor det er midt på eftermiddagen i Singapore (som er 6 timer foran dansk tid).Ikke mindst et bifald af mødet fra den kinesiske udenrigsminister Wang Yi for kort tid siden er vigtig at lægge mærke til.